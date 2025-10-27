Ядерная безопасность мира под вопросом? Путин денонсировал соглашение с США о плутонии

Межправительственное соглашение предусматривало, что обе страны должны уничтожить по 34 тонны плутония, который ранее использовался для изготовления ядерных боеголовок и был признан избыточным для военных целей.

Решение о денонсации стало окончательным шагом в процессе, который Россия фактически начала еще в 2016 году. Еще тогда Москва обвинила Вашингтон в нарушении обязательств по договору - там заявили, что США якобы не выполняют технические условия уничтожения плутония, а также используют ситуацию для "недружественных действий" против РФ.

В подписанном Путиным указе говорится, что денонсация вызвана "угрозой стратегической стабильности" со стороны США. Среди политических требований России - снятие санкций, введенных после оккупации Крыма в 2014 году, и компенсация экономических потерь от ограничений.

Подробности соглашения по уничтожению оружейного плутония

Соглашение между Москвой и Вашингтоном было подписано еще в августе 2000 года - вскоре после первой инаугурации Путина - и стало одним из ключевых шагов по ядерному разоружению после "холодной войны".

Согласно договору США и Россия обязались утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, который остался после Холодной войны и был признан избыточным для военных нужд. Этого объема хватило бы для изготовления примерно 17 тысяч ядерных боеголовок.

Россия ратифицировала документ в 2011 году, а запуск программы переработки плутония как компонента топлива для АЭС планировался на 2018-й.

Однако проект так и не был реализован - в 2016 году Москва приостановила действие договора, обвинив США в невыполнении обязательств и изменении условий утилизации.

Теперь же Владимир Путин официально разорвал данное соглашение с США.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя решение, заявил, что "продолжение выполнения обязательств по этому соглашению для России больше неприемлемо".