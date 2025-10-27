RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Ядерная безопасность мира под вопросом? Путин денонсировал соглашение с США о плутонии

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский диктатор Владимир Путин официально разорвал соглашение с США о совместном уничтожении 34 тонн оружейного плутония. Это вызвало беспокойство относительно будущего ядерной безопасности в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Межправительственное соглашение предусматривало, что обе страны должны уничтожить по 34 тонны плутония, который ранее использовался для изготовления ядерных боеголовок и был признан избыточным для военных целей.

Решение о денонсации стало окончательным шагом в процессе, который Россия фактически начала еще в 2016 году. Еще тогда Москва обвинила Вашингтон в нарушении обязательств по договору - там заявили, что США якобы не выполняют технические условия уничтожения плутония, а также используют ситуацию для "недружественных действий" против РФ.

В подписанном Путиным указе говорится, что денонсация вызвана "угрозой стратегической стабильности" со стороны США. Среди политических требований России - снятие санкций, введенных после оккупации Крыма в 2014 году, и компенсация экономических потерь от ограничений.

Подробности соглашения по уничтожению оружейного плутония

Соглашение между Москвой и Вашингтоном было подписано еще в августе 2000 года - вскоре после первой инаугурации Путина - и стало одним из ключевых шагов по ядерному разоружению после "холодной войны".

Согласно договору США и Россия обязались утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, который остался после Холодной войны и был признан избыточным для военных нужд. Этого объема хватило бы для изготовления примерно 17 тысяч ядерных боеголовок.

Россия ратифицировала документ в 2011 году, а запуск программы переработки плутония как компонента топлива для АЭС планировался на 2018-й.

Однако проект так и не был реализован - в 2016 году Москва приостановила действие договора, обвинив США в невыполнении обязательств и изменении условий утилизации.

Теперь же Владимир Путин официально разорвал данное соглашение с США.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя решение, заявил, что "продолжение выполнения обязательств по этому соглашению для России больше неприемлемо".

 

Напомним, Российская Госдума 8 октября 2025 года приняла законопроект о денонсации соглашения между Россией и США об утилизации оружейного плутония.

Денонсация соглашения фактически прекращает один из последних инструментов контроля над ядерными материалами между двумя ядерными державами, что может поставить под сомнение глобальную ядерную безопасность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияЯдерные испытания