Дерматолог раскрыла главную ошибку при бритье и посоветовала неожиданное решение

Врастание волос, возникающее после бритья, может вызывать зудящие бугорки, где волосы выросли обратно в кожу. Обычно это не является неотложной медицинской ситуацией, если только не возникает инфекция.

Как предотвратить эту проблему и какую ошибку совершают люди при бритье, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.

Что нужно знать о врастании волос?

Вросшие волосы преимущественно можно вылечить самостоятельно, осторожно отшелушивая кожу в пораженной зоне и используя теплые компрессы, чтобы смягчить кожу и способствовать выходу вросших волос наружу.

Также следует избегать бритья этого участка, пока он не заживет и не будет выглядеть нормально. Однако NHS настоятельно советует обратиться к врачу, если вросшие волосы становятся болезненными, горячими на ощупь или отекают, или если у вас также повышается температура. Некоторые люди могут быть более склонными к врастанию волос, особенно если у них жесткие или вьющиеся волосы.

Главная ошибка при бритье

Чтобы помочь предотвратить врастание волос во время бритья, дерматолог Сэм Эллис, поделилась главным советом, который она дает своим пациентам, часто страдающим от этой проблемы.

"Этот тип бритвы даст вам чрезвычайно чистое бритье, но если вы склонны к врастанию волос, то это точно не ваш выбор", - сказала она.

Доктор Эллис объяснила, что у бритв с несколькими лезвиями первое лезвие на самом деле не режет волосы, а вместо этого приподнимает или вытягивает их из фолликула.

Это позволяет второму лезвию срезать волосы еще ближе к коже. Но после того, как волосы срезаны, они опускаются обратно под поверхность кожи, что и обеспечивает эту мягкую и гладкую поверхность. Однако, когда волосы начинают снова отрастать, они могут застрять под кожей, превращаясь во вросшие волосы.

"Итак, если у вас появляются эти зудящие, красные, раздражающие бугорки после бритья, я бы посоветовала однолезвийную бритву. Она всё ещё обеспечивает очень чистое бритье, но с гораздо меньшим раздражением", - подытожила эксперт.