Дерев'янченко у важкому бою здолав Конлі за очками

37-річний українець здобув перемогу після трьох поразок поспіль – від Головкіна, Чарло та Адамеса. За оцінками суддів, боксер виграв 9 із десяти раундів.

Дерев'янченко повністю контролював ситуацію під час бою. А в останні три хвилини додав в активності й ледь не відправив Конлі в нокдаун. Американець таки втримався на ногах і дочекався гонгу.

Проте, шансів перемогти за очками він не мав. Усі три судді повністю віддали перевагу Дерев'янченку – 99:91, 99:91 та 98:92.

Тим часом Мейвезер і Макгрегор фактично домовилися про повторний бій у ваговій категорії до 70,3 кг. У реванші на кону стоятиме професіональний рекорд непереможного американського боксера.