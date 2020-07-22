Депутаты согласились с необходимостью урегулировать оборот и доставку лекарственных средств

Народные депутаты, в частности представители Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, согласились с необходимостью урегулировать рынок фармацевтики и согласились внести необходимые поправки

Об этом стало известно во время обсуждения законопроекта №3615-1 "О лекарственных средствах", состоявшегося 21 июня в КВЦ "Парковый".

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых сказал, что интернет торговлю лекарственными препаратами не стоит запрещать, наоборот, это стоит развивать, однако необходимо предусмотреть механизмы контроля за доставкой.

Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями Валерий Зуб сообщил, что законопроект №3615-1 "О лекарственных средствах" готовился с учетом Европейских директив, где предусмотрено надлежащие условия транспортировки и хранения. По его словам, сегодня этот вопрос крайне актуален. Кроме этого, он сообщил, что уже осенью законопроект может быть вынесен на второе чтение.

Игорь Червоненко, председатель правления ГС "Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)" выразил благодарность народным депутатам за то, что те оперативно отреагировали на запрос общества и подали законопроект. По его словам, Постановление Правительства №220 было принято в период пандемии и не предусматривала контроля за доставкой лекарств. Сейчас, когда движение транспорта восстановлено, данное постановление приносит вред, так законопроект должен этот вопрос урегулировать.

Во время дискуссии Владимир Руденко, директор ОС "Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)" отметил, что следует имплементировать директивы Европейского Союза, регулирующих аналогичный вопрос в Европе. По его словам, если ответственность за лекарства несут аптеки, то они и должны осуществлять доставку.

Елена Прудникова, председатель общественного объединения Николаевская фармацевтическая ассоциация "ФармРада", сказала, что кроме этого существует еще проблема закрытия аптек в селах, что приводит к ухудшению доступа пациента в аптеку, что способствует самолечению населения. Поэтому, эти вопросы следует решать, в том числе и вопрос доставки лекарств и ответственности за это.