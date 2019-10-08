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Депутати Рівненської облради проголосували проти "формули Штайнмайера"

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Депутати проголосували за звернення до президента та Верховної Ради

Рівненська обласна рада прийняла звернення до президента Володимира Зеленського щодо недопущення реалізації "формули Штайнмайера". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За проголосували всі 45 депутатів, присутніх у залі. Спочатку документ називався "Про звернення Рівненської обласної ради до президента України щодо недопущення реалізації "формули Штайнмайера", яка є неприкритою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні", але потім слово "недопущення" з тексту прибрали.

Рівненська облрада вже намагався прийняти це звернення 3 жовтня, але тоді не вдалося зібрати кворум.

Раніше депутати Івано-Франківської, Львівської, Херсонської, Тернопільської облрад, а також Сумського та Кропивницького міськрад виступили проти імплементації "формули Штайнмайера".

Нагадаємо, в Запоріжжі активісти оголосили про створення "штабу опору капітуляції", в який увійшли понад 10 волонтерських, ветеранських і партійних організацій.

Також РБК-Україна повідомляло, що Хмельницька обласна рада прийняла звернення про неприпустимість прийняття "формули Штайнмайера" для врегулювання ситуації на Донбасі.

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