Представництво НАТО в Україні підтримало "формулу Штайнмайера"

Фото: Олександр Вінніков (mil.gov.ua)

За словами голови, це єдиний шлях до політичного врегулювання конфлікту

Голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив, що альянс підтримує зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод, включаючи розведення військ і узгодження "формули Штайнмайера". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Під час брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області Вінніков заявив, що підписання "формули Штайнмайера" є єдиним шляхом до політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

"НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод усіма сторонами. Також ми помітили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмайера" у Тристоронній контактній групі. Це може призвести до повної імплементації Мінських угод. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на зменшення напруженості, які можуть сприяти повного виконання угод, оскільки це єдиний шлях до політичного врегулювання", - заявив він.

Він також зазначив, що в НАТО закликають Росію "в повному обсязі виконати свої зобов'язання".

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, що його формула по Донбасу - це спроба розділити великі кроки на серію маленьких для врегулювання ситуації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Брюсселі підтримали "формулу Штайнмайера". В ЄС підтримали роботу контактної групи в Мінську, а також зусилля, спрямовані на зустріч в нормандському форматі.

Раніше в Міністерстві закордонних справ розповіли, при яких умовах запрацює "формула Штайнамайера". Формула пояснює, як будуть застосовуватися закони про вибори в ОРДЛО і про особливий статус Донбасу.