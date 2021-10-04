Депутати розповіли подробиці обговорення відставки Разумкова в Трускавці

СН почала збирати підписи за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова після обіду суботи, 2 жовтня. Незабаром було зібрано більше 120 з 150 необхідних (всього в Трускавець приїхали 208 "слуг" з 244 членів фракції), але ряд депутатів все ж хотіли спершу поспілкуватися з цього приводу з президентом і вже потім остаточно вибрати сторону в конфлікті.

Так, під час цієї зустрічі із залу попросили вийти інших учасників трускавецького форуму, у депутатів зібрали мобільні телефони.

Але, за інформацією РБК-Україна, ніяких принципово нових претензій до Разумкова глава держави не висунув. Він повторив тези про некомандність спікера, його особливої ​​позиції щодо санкцій РНБО і закону про олігархів і т.д. Більшість депутатів тези Зеленського начебто переконали.

За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, у фракції прийшли до висновку, що від спікера і апарату, яким він керує, немає підтримки, яку повинна була відчувати монобольшість, яка делегувала його до президії.

"Саме тому ми прийняли рішення з понеділка передати підписні листи", - сказала Кравчук.

Хоча були і ті, хто вирішив заступитися за Разумкова. Його давній соратник, депутат від СН Василь Мокан на зборах фракції запитав у президента і Давида Арахамії, чи не справедливо було б заслухати і самого спікера. Він навів приклад, коли депутати і президент спілкувалися з Олександром Дубинським перед його виключенням з фракції.

"А в цьому випадку перед голосуванням за відставку спікера не дають можливості сказати слово депутатам, притому що мова йде нібито про конфлікт фракції і Разумкова. Хоча, на мій погляд, такого конфлікту немає", - пояснив РБК-Україна Мокан.

На цю пропозицію, за даними видання, Зеленський відповів приблизно так: спікер вже висловив свою позицію на ефірах, тому сенсу ще раз заслуховувати його немає.

"Для нього було дуже показовим те, хто підтримає відставку спікера, а хто піде наперекір. У президента є чітке переконання, що Разумков займається створенням свого власного політичного проекту. І ті, хто йде наперекір, можливо, теж бачать себе в іншому проекті в майбутньому ", - зазначив один з джерел видання.

За різними відомостями, в Трускавці вдалося зібрати від 184 до 190 голосів за відставку Разумкова. До десятка (за іншою інформацією - шість-сім) осіб під час обговорення цього питання виступили проти.

Як розповів Мокан, депутатам, запропонували написати заяву про вихід з фракції, при цьому нібито не позбавляючи мандата.

"Але ми не йшли проти програмних принципів і обіцянок. Відхилення від позиції фракції і партії - це не зовсім відповідає дійсності. Думаю, що в цьому є, скоріше, політичні аспекти. Я не бачу підстав спеціально саботувати програмні обіцянки і реформи після того, як Рада може проголосувати за відставку Разумкова ", - пояснив він.