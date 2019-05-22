Депутати запропонували відтермінувати новий ринок електроенергії до осені

У Верховній раді зареєстрований законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року. Проект зареєстровали перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський та член комітету Лев Підлісецький.

Як зазначив Домбровський, до питання нового ринку можна повернутися після парламентських виборів, формування нової коаліції та уряду.

"В умовах, які сьогодні склалися, - відставка уряду, розпуск Верховної ради та позачергові парламентські вибори – ніхто не має права ризикувати інтересами українських громадян та економіки України", - написав Домбровський на своїй сторінці у Facebook.

У свою чергу співавтор законопроекту Лев Підлесецкій у коментарі РБК-Україна сказав, що у законопроекті є ще два ключові пункти, крім перенесення терміну запуску ринку електроенергії на три місяці.

"Зокрема, ми передбачили право регулятора - НКРЕКП - вводити цінові обмеження (price cap) для того, щоб убезпечити споживачів від різкого стрибка цін на електроенергію. А також передбачили можливість запуску в експлуатацію домашніх сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт ", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про те, що в Україні з 1 липня повинен запуститися ринок електроенергії, що передбачається законом "Про ринок електроенергії". За словами Гройсмана, всі необхідні документи для цього готові.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на електроенергію для побутових споживачів в Європейському союзі (ЄС) у другій половині 2018 року становили 21,1 євро за 100 кВт-год, що в п'ять разів більше, ніж в Україні (близько 4 євро за 100 кВт-год).

За даними НКРЕКП, середньомісячне споживання електроенергії в 2018 році на одне домогосподарство в Україні склало 164 кВт-год, що майже в два рази менше, ніж в цілому по країнах ЄС (304 кВт-год).