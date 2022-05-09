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Депутати Гагаузії дозволили носити георгіївську стрічку 9 травня, попри заборону у всій Молдові

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Гагаузія, Молдова, Понеділок 09 травня 2022 02:30
Депутати Гагаузії дозволили носити георгіївську стрічку 9 травня, попри заборону у всій Молдові Фото: Народні збори Гагаузії (halktoplushu.md)
Автор: Володимир Костирін

Депутати Народних зборів Гагаузії, автономного регіону Молдови, на екстреному голосуванні одностайно дозволили носити на території краю "георгіївську стрічку" 9 травня, хоча на використання такого символу діє заборона у всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Newsmaker.

Згідно з прийнятою постановою "Про символи свята 9 травня на території Гагаузії", в автономії дозволяється "використання в рамках святкування Дня Перемоги стрічок чорно-оранжевого кольору".

Зазначається, що перед таким надзвичайним нічним засіданням депутатів НЗГ Апеляційна палата Комрата прийняла рішення про призупинення діяльності закону "Про символи перемоги на території Гагаузії". За словами віце-спікер НЗГ Георгія Лейчу, про рішення АП Комрата депутати дізналися з преси.

Гагаузькі парламентарі стверджують, що АП Комрата призупинила лише постанову "Про організацію та проведення акції "георгіївська стрічка"", але не закон, що дозволяє носіння такого символу.

Так, ще 29 квітня НЗГ дозволило використовувати на території автономії таку стрічку, заборонену в Молдові.

Нагадаємо, 19 квітня президент Молдови Майя Санду затвердила заборону георгіївської стрічки і символів " Z "і"V" у країні. Перед цим парламент ухвалив відповідний закон, який передбачає штрафи за виготовлення, публічне використання або пропаганду екстремістської, або військової символіки.

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Молдова 9 Мая Георгієвська стрічка
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