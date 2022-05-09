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Депутаты Гагаузии разрешили носить георгиевскую ленту 9 мая, несмотря на запрет во всей Молдове

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Гагаузия, Молдова, Понедельник 09 мая 2022 02:30
Депутаты Гагаузии разрешили носить георгиевскую ленту 9 мая, несмотря на запрет во всей Молдове Фото: Народное собрание Гагаузии (halktoplushu.md)
Автор: Владимир Костырин

Депутаты Народного собрания Гагаузии, автономного региона Молдовы, на экстренном голосовании единогласно разрешили носить на территории края "георгиевскую ленту" 9 мая, хотя на использование такого символа действует запрет во всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Newsmaker.

Согласно принятому постановлению "О символах праздника 9 Мая на территории Гагаузии", в автономии разрешается "использование в рамках празднования Дня Победы ленточек черно-оранжевого цвета".

Отмечается, что перед таким чрезвычайным ночным заседанием депутатов НСГ Апелляционная палата Комрата приняла решение о приостановлении деятельности закона "О символах победы на территории Гагаузии". По словам вице-спикер НСГ Георгия Лейчу, о решении АП Комрата депутаты узнали из прессы.

Гагаузские парламентарии утверждают, что АП Комрата приостановила лишь постановление "Об организации и проведении акции "георгиевская лента"", но не закон, разрешающий ношение такого символа.

Так, еще 29 апреля НСГ разрешило использовать на территории автономии такую ленту, запрещенную в Молдове.

Напомним, 19 апреля президент Молдовы Майя Санду утвердила запрет георгиевской ленты и символов "Z" и "V" в стране. Перед этим парламент принял соответствующий закон, который предусматривает штрафы за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской, или военной символики.

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Молдова 9 Мая Георгиевская лента
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