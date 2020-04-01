Всіх депутатів парламенту Болгарії перевірять на коронавірус

В Болгарії всіх депутатів парламенту перевірять на коронавірус після того як в одного з парламентарів виявили хворобу. Про це повідомляє БГНЕС.

Як повідомляється, через зараження на коронавірус члена партії "Рух за права і свободи" Хасана Адемова, було рекомендовано провести тестування всіх депутатів, а також всіх тих, хто працює в парламенті - адміністративні працівники, водії, стенографісти та інший персонал.

Крім того, скасували заплановане на сьогодні засідання бюджетного комітету, який мав розглянути зміни у бюджет на 2020 рік у зв’язку з коронавірусною кризою.

Як зазначається, в Болгарії зафіксовано 412 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, влада Болгарії відклали на 2021 рік початок процесу по переходу до використання в якості валюти євро на тлі пандемії коронавірусу.

Додамо, що раніше глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що плани Болгарії приєднатися до зони євро у 2023 році цілком реалістичні.

РБК-Україна раніше писало, що Болгарія є найбіднішою країною ЄС. Фактичне індивідуальне споживання (Actual Individual Consumption, AIC), яке є показником матеріального добробуту домогосподарств, у 2018 році в Болгарії було на рівні 57% від середнього по ЄС.