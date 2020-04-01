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У Чернівецькій області п’ятеро людей перебувають на неінвазивній вентиляції легень

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 15:36
У Чернівецькій області п’ятеро людей перебувають на неінвазивній вентиляції легень
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Всього у лікарнях Чернівецької области 80 людей

У медичних закладах Чернівецької області станом на 1 квітня перебуває 80 пацієнтів, хворих на коронавірус або ж із підозрою на нього, п’ятеро осіб перебувають на неінвазивній вентиляції легень. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Зокрема, найбільше хворих у обласній клінічній лікарні, обласній дитячій лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1.

"Також станом на ранок 1 квітня 52 буковинців з підозрою на COVID-19 отримали перший негативний результат тесту", - додали у прес-службі.

Зазначимо, станом на ранок 1 квітня в Україні офіційно підтверджено 669 випадків коронавірусу. З них 120 були виявлені за останню добу. Жертвами COVID-19 стали 17 людей, ще 10 пацієнтів одужали.

Разом з тим, голова МВС Арсен Аваков заявив, що Україна почне повертатися до нормального життя після епідемії коронавірусу не раніше 15 травня.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу.

Нагадаємо, в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Жінка госпіталізована і перебуває в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.

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