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Депутаты ПАСЕ выбрали главу Ассамблеи: среди кандидатов был украинец

Фото: Тини Кокс, президент ПАСЕ (coe.int)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 23 января, прошли выборы президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. На эту должность снова был избран действующий глава Тини Кокс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко в Telegram.

Всего кандидатов на должность президента Ассамблеи было двое - Тини Кокс и член украинской делегации, глава комитета Верховной рады по международной политике Александр Мережко.

По словам Гончаренко, кандидатура Кокса набрала 175 голосов, а Мережко - 44.

Напомним, о том, что Мережко выдвинул свою кандидатуру на пост президента ПАСЕ, стало известно еще 7 января.

Также мы писали, что в октябре ​​ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала режим в РФ террористическим.

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Совет Европы