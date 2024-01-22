Депутаты ПАСЕ выбрали главу Ассамблеи: кто им стал

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал представитель Греции Теодорос Русопулос. Он также является представителем Европейской народной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ПАСЕ.

"Поздравляем Теодороса Русопулоса из Греции, который только что был избран президентом Ассамблеи!" - говорится в сообщении

Как отмечается, Русопулос является 35 президентом ПАСЕ с 1949 года и первым гражданином Греции, занявшим этот пост.

Срок его полномочий составляет один год и может быть продлен еще на 365 дней.

Выборы президента ПАСЕ

До этого эту должность занимал Тини Кокс. Он выполнял обязанности президента ПАСЕ два года подряд. Во время прошлогодних выборов, результаты которых стали известны в января 2023 года, на эту должность претендовал и украинец - нардеп от партии "Слуга народа" Александр Мережко.

Отметим, ​​ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала режим в РФ террористическим.