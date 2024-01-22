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Депутати ПАРЄ обрали голову Асамблеї: хто ним став

Європа, Понеділок 22 січня 2024 15:36
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Депутати ПАРЄ обрали голову Асамблеї: хто ним став Фото: Теодорос Русопулос (facebook_com_RoussopoulosTh)
Автор: Наталія Гурковська

Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став представник Греції Теодорос Русопулос. Він також є представником Європейської народної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ПАРЄ.

"Вітаємо Теодороса Русопулоса з Греції, який щойно був обраний президентом Асамблеї!" - йдеться у повідомленні

Як зазначається, Русопулос є 35 президентом ПАРЄ з 1949 року і першим громадянином Греції, який обійняв цю посаду.

Термін його повноважень становить один рік і може бути продовжено ще на 365 днів.

Вибори президента ПАРЄ

До цього цю посаду обіймав Тині Кокс. Він виконував обов'язки президента ПАРЄ два роки поспіль. Під час минулорічних виборів, результати яких стали відомі у січні 2023 року, на цю посаду претендував і українець - нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Мережко.

Зазначимо, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала режим у РФ терористичним.

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