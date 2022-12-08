Депутаты Чернигова обратились к президенту из-за дела Атрошенко

"Общество Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением, целью которого, без сомнения, является наступление на местное самоуправление и дальнейшее его уничтожение. Черниговцы впервые избрали Владислава Атрошенко городским головой в ноябре 2015 года. За 5 лет он был переизбран с одним из самых высоких в Украине результатов поддержки горожан, получив почти 80% голосов. Теперь решением одного человека перечеркнута воля почти 80% черниговцев. И мы уверены - его принимали не в Яворивском суде Львовской области", - говорится в обращении.

Черниговские депутаты отмечают, что решение суда расходится со словами президента о роли местного самоуправления.

"Действия ваших подчиненных, по чьим указаниям, без сомнения, было принято незаконное решение об отстранении Атрошенко В.А., не отвечают вашей позиции по роли местного самоуправления в Украине", - добавляют депутаты горсовета.

Они также подчеркнули, что Чернигов получил статус города-героя за невероятную устойчивость жителей и за то, что на начальном этапе войны ВСУ и горожане сдержали наступление врага по направлению к столице.

"С первых минут полномасштабного вторжения врага городской голова достойно выполнял все функции как лидер общества - организовал оборону города, обеспечил функционирование критической инфраструктуры города, поддерживал людей. Не прятался в подвале, не убегал, а всегда был с людьми и мотивировал их защищать родной город" , – отмечают депутаты.

Депутаты подчеркивают: с юридической точки зрения это решение неправомерно. С политической точки зрения судья не мог принять такое решение без указания сверху.

"За ходом дела будет наблюдать не только украинское, но и международное сообщество. Справедливое и беспристрастное рассмотрение этого дела в суде - теперь дело чести для украинской демократии и восприятия нашей страны международными партнерами, чья поддержка очень важна для нашей победы. Обращаемся к вам как к гаранту Конституции Украины. В ваших силах остановить уничтожение местного самоуправления и сохранить лицо власти в глазах международных партнеров Украины", - резюмировали депутаты.