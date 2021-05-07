Депутата райради та голову ОТГ Київської області затримали за підозрою в шахрайстві

За версією слідства голова ОТГ разом з депутатом райради намагалися заволодіти грошима місцевого жителя. Вони пообіцяли йому вирішити питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства, змінивши його цільове призначення. Свої послуги вони оцінили в 2,6 млн гривень. Гроші планувалося отримати частинами через посередника - 280 тисяч, 800 тисяч і 1,6 млн гривень.

Підозрюваних у шахрайстві затримали при отриманні посередником другій частині грошей. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює управління Нацполіціі в Київській області при оперативному супроводі СБУ.

Фото: затримання депутата райради та голови ОТГ Київської області (gp.gov.ua)