Справа "ядерних хабарів": екс-нардепу і чиновнику "Енергоатому" оголосили підозри

Фото: Максим Микитась (facebook.com/maximmikitas)

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили перші підозри у справі про "ядерні хабарі". Так, про підозру повідомили колишньому народному депутату 8-го скликання Максиму Микитасю та керівнику структурного підрозділу держпідприємства "Енергоатом".

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи чиновник "Енергоатому" в 2017 році забезпечив перемогу будівельної фірми, підконтрольної народному депутатові, на тендері на спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю понад 1 млрд гривень.

"Водночас народний обранець віддячив за це, забезпечивши сім'ю директора підрозділу держпідприємства безкоштовними квартирами у житлових комплексах, які будувала на території Києва інша фірма депутата", - повідомили в САП.

Таким чином, Микитасю інкримінують злочин за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди посадовій особі). Чиновнику "Енергоатому" - за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою).

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу чиновнику "Енергоатому". До колишнього нардепа вже застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн гривень у справі про заволодіння квартирами Нацгвардії.

Нагадаємо, в липні Максима Микитася залишили під вартою по справі про заволодіння квартирами Нацгвардії. Його підозрюють в організації схеми, за якою він заволодів 82 млн гривень.