ДБР затримало на хабарі голову обласного відділення АМКУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовець АМКУ вимагав від керівника підприємства 3000 доларів США за мінімізацію штрафних санкцій

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали керівника Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на хабарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.



За попередньою інформацією, посадовець АМКУ вимагав від керівника підприємства 3000 доларів США за мінімізацію штрафних санкцій щодо виявлених порушень ведення господарської діяльності.



"Слідчі ДБР затримали посадовця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 1100 доларів США", - йдеться у повідомленні.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали прокурора на хабарі за закриття справи. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Як повідомляло РБК-Україна, слідчі ДБР затримали одного з керівників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області та начальника одного з загонів управління на отриманні хабаря.