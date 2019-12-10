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Прокуратура Києва оголосила підозру заступнику голови Шевченківської РДА

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 19:35
Прокуратура Києва оголосила підозру заступнику голови Шевченківської РДА
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Повідомлено про підозру за фактом внесення недостовірних відомостей у декларації

Київська прокуратура оголосила підозру заступнику голови Шевченківської районної державної адміністрації (РДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що за результатами досудового розслідування посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу (КК) України. Вирішується питання про відсторонення вказаної особи від виконання службових обов’язків.

"Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", не відобразив у щорічних е-деклараціях за 2015-2018 роки відомості про наявність у нього зобов’язань перед банківською установою на суму понад 8 000 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра економіки в уряді Володимира Гройсмана Юрію Бровченку. Бровченко заарештували з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень. Прокуратура і СБУ підозрюють Бровченка в державній зраді.

Як повідомляло РБК-Україна, екс-заступника міністра економічного розвитку Юрія Бровченка затримали у вівторок, 22 жовтня.

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