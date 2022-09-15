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Депутат Кнесету розповів про паралелі між Україною та Ізраїлем

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 10:50
Депутат Кнесету розповів про паралелі між Україною та Ізраїлем Фото: Нір Баркат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

Ізраїль дуже сильний у своїх високих технологіях. Тим часом як в Україні теж розвивається цей кластер, але сильнішою вона є в сільському господарстві.

Про це в інтервю РБК-Україна розповів депутат Кнесету від партії "Лікуд", екс-мер Єрусалима Нір Баркат.

"На душу населення Ізраїль, безумовно, є провідною країною з точки зору технологій. Одного разу, коли ця війна закінчиться, і навіть до того, як вона закінчиться, прийде час встановити дуже міцні відносини між Ізраїлем і Україною, що буде win-win для обох країн", - каже Баркат.

За його словами, Ізраїль міг би знайти спільні інтереси з Україною в ІТ-індустрії, а також сільському господарстві і медицині.

"Дозвольте мені дати вам певний ракурс. В Ізраїлі 350 000 інженерів, технологів, що становить 9% робочої сили. Моя мета на найближчі 20 років - довести цю частку до 25%. З іншого боку - в Ізраїлі проживає всього 1/1000 населення світу. Таким чином, масштабованість нашої економіки, якщо ми вийдемо на глобальний рівень, нескінченна", - пояснює Баркат.

Він підкреслив, Ізраїль повинен мати хороших партнерів по всьому світу.

"Ми маємо величезне зростання в охороні здоров'я, природничих науках та сільському господарстві. Практично ви переносите технології в різні області, і це величезний мультиплікатор. Я знаю, що ви дуже сильні в сільському господарстві. Що ми можемо дати, це ті типи технологій, які підвищують продуктивність. Так що я думаю, що в майбутньому буде створено багато спільних підприємств", - підсумував депутат Кнесету.

Нагадаємо, що Нір Баркат прокоментував можливість поставок ізраїльської зброї в Україну.

Додамо, крім того, депутат Кнесету розповів про ризики, з якими пов'язана підтримка Ізраїлем України.

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