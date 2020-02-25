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Європарламент закликав співробітників, які відвідували Італію, працювати з дому

Новини » Політика     25.02.2020 - 15:28
Європарламент закликав співробітників, які відвідували Італію, працювати з дому
Фото: засідання Європарламенту (European Union 2017 - European Parliament)

Співробітникам рекомендується перевіряти температуру двічі на день протягом 14 днів

Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, де почалося поширення коронавірусу, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити до парламенту та працювати з дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Співробітникам рекомендується перевіряти температуру двічі на день протягом 14 днів. Повернутися на роботу в офіс їм буде дозволено тільки після рішення лікаря.

"Ми рекомендуємо нашим співробітникам замінити поїздки в Ломбардію на телеконференції", - заявив прес-секретар комісії ЄС.

Станом на 25 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по 3 - у П'ємонті та Римі і ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 в країні.

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