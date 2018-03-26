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На депозитний рахунок АРМА надійшли 185 млн гривень, заарештовані у кримінальному провадженні

НовиниФінанси    26.03.2018 - 11:08
Фото: Нацагентство з управління активами заарештованими (arma.gov.ua)
Фото: Нацагентство з управління активами заарештованими (arma.gov.ua)

Кошти арештовані в рамках справи, яку розслідує НАБУ

На депозитний рахунок Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів вперше надійшли кошти в сумі 185 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба АРМА.

Як повідомляється, кошти були перераховані у відповідності з постановою слідчого судді Солом'янського районного суду Києва, яким на них накладено арешт у зв'язку з кримінальним провадженням, яке розслідує Національне антикорупційне бюро. Рішення було прийнято на підставі клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України, погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

Грошові активи перебували на рахунку клієнта ПАТ АБ "Пивденый". На ці кошти будуть нараховуватися відсотки згідно з договором, орієнтовна сума яких складе більше 1,5 млн гривень щомісяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Національному агентстві з розшуку та менеджменту активами (АРМА), отриманими від корупційних та інших злочинів, заявили, що будь-який візит керуючого від агентства у столичний торговельно-офсний центр "Гулівер" супроводжується погрозами.

Агентство не може почати управління заарештованими приміщеннями центру, в яких знаходиться редакція газети "Вісті".

Проблемні активи банківської системи становлять понад 800 млрд гривень, - ЦЕС Бюджет запуску АРМА в 2017 році склав понад 40 млн гривень
Теги публікації: активы, имущество, управление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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