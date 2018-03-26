На депозитный счет АРМА поступили 185 млн гривен, арестованные в уголовном производстве

Средства арестованы в рамках дела, которое расследует НАБУ

На депозитный счет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений впервые поступили средства в сумме 185 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Как сообщается, средства были перечислены в соответствии с постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева, которым на них наложен арест в связи с уголовным производством, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро. Решение было принято на основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

Денежные активы находились на счете клиента ПАО АБ "Пивденый". На эти средства будут начисляться проценты согласно договору, ориентировочная сумма которых составит более 1,5 млн гривен ежемесячно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальном агентстве по розыску и менеджменту активами (АРМА), полученными от коррупционных и других преступлений, заявили, что любой визит управляющего от агентства в столичный торгово-офисный центр "Гулливер" сопровождается угрозами.

Агентство не может начать управление арестованными помещениями центра, в которых находится редакция газеты "Вести".