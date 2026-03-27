Депортированных из США украинцев сразу с самолета отправили в ТЦК, - CNN

После депортации украинцев переправили в Польшу, а дальше - через украинскую границу - под надзор соответствующих служб. Среди тех, кого встретили дома, был Владимир Дудник, которого почти сразу после пересечения границы направили в военный учебный центр.

"Когда я был на самолете в Украину, я понимал, что меня ждет. Но надеялся, что, возможно, позволят вернуться домой. Все произошло еще быстрее, чем я думал. Я не дошел домой, я еще не видел своих родителей", - рассказал он.

Дудник провел 51 день в учебном лагере, после чего несколько недель учился как оператор беспилотников. Сейчас он воюет на передовой на востоке Украины и имеет позывной "Америка".

Большинство мужчин были объявлены в розыск

Государственная пограничная служба Украины сообщила CNN, что из 45 мужчин 24 были объявлены в розыск и переданы сотрудникам полиции, которые затем доставили их в ТЦК. Статус "разыскиваемого" распространяется на тех, кто не обновил свои данные или нарушил правила мобилизации.

Издание со ссылкой на данные Минобороны отмечает, что около 2 миллионов человек сейчас в розыске за уклонение от мобилизации.

Ужесточение иммиграционной политики США

При президентстве Дональда Трампа США усилили иммиграционную политику и развернули масштабную депортационную кампанию. Хотя власти заявляли, что главный акцент - на "худших", многие депортированные имеют минимальные нарушения или вообще не имеют криминального прошлого.

Это порождает глубокую неопределенность в жизни сотен тысяч людей, оказавшихся под угрозой депортации. Особый риск для украинских мужчин призывного возраста - выдворение из страны может отправить их непосредственно на фронт.

CNN отмечает, что 280 000 украинцев въехали в США по программе U4U, прежде чем она была приостановлена в январе 2025 года вместе со всеми другими категориальными гуманитарными программами после вступления Трампа в должность президента.

Официально программу U4U не отменили при его администрации. Зато, в рамках усиления иммиграционных мер, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила, что прекратит прием новых заявлений.

USCIS также заявила, что индивидуальные запросы на продление будут удовлетворяться только в случае "сохранения неотложных гуманитарных причин или значительной общественной пользы".