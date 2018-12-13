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Із Росії висилають скандальну журналістку, яка підтримувала "ДНР/ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 16:43
Із Росії висилають скандальну журналістку, яка підтримувала "ДНР/ЛНР"
Фото: Олена Бойко (vk.com)

Преображенський суд Москви визнав жінку винною у порушенні правил перебування на території РФ

Журналістку із України Олену Бойко, яка виступала на російському телебаченні з критикою української влади та підтримувала самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", депортують із Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Вказано, що Преображенський суд Москви визнав жінку винною у порушенні правил перебування на території країни, оштрафував на 5 тисяч рублів і ухвалив рішення про видворення за межі РФ. Суд встановив, що журналістка незаконно перебувала в Росії з літа 2016 року.

За словами речниці Преображенського суду Олександри Савельєвої, зараз Бойко перебуває у центрі тимчасового тримання іноземних громадян та осіб без громадянства. Після набрання рішенням суду чинності звідти її депортують в Україну. Журналістка має ще сім діб для оскарження рішення, але скарги від неї поки не надходило.

Бойко визнала в суді вину в порушенні міграційного законодавства Росії, але просила не видворяти її, так як, за словами жінки, Служба безпеки України розслідує стосовно неї дві кримінальні справи за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України і державну зраду.

Додамо, Бойко (справжнє прізвище - Віщур) приїхала до Росії у березні 2016 року для участі в телеефірах у ролі експерта, неодноразово була гостею політичних ток-шоу, де під оплески аудиторії критикувала чинну владу України, а також висловлювала підтримку угрупованням "ДНР/ЛНР".

Слід зазначити, що Віщур - колишня львівська журналістка, раніше була неодноразово помічена у різноманітних провокаційних акціях. Була активним автором сайту "Галицький яструб", де публікувалися матеріали виразно антиукраїнського спрямування.

Нагадаємо, в липні минулого року Служба безпеки України оголосила в розшук підозрюваного в сепаратизмі журналіста Олександра Чаленка.

РБК-Україна також повідомляло, що білоруські журналісти повідомляють про спроби завербувати їх з боку Росії для поширення матеріалів проросійського і антиукраїнського характеру.

Додамо, в 2015 році в Миколаєві за підозрою у розпалюванні сепаратизму затриманий російський журналіст "Невських новин" Андрій Захарчук.

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