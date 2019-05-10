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Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 08:44
Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Латвія засудила депортацію 1944 року і нинішню анексію Криму

Сейм Латвії на річницю депортації кримських татар у 1944 прийняв заяву, в якій визнав його геноцидом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

У заяві латвійського Сейму йдеться про те, що радянська влада здійснювала геноцид проти багатьох народів і етнічних груп, зокрема, проти кримських татар, щоб "вижити їх з батьківщини". Крім того, парламент нагадав, що п'ять років тому Росія анексувала Крим.

"Ті кримські татари, хто відмовляється прийняти російське громадянство і не визнають незаконну анексію Криму, зіштовхуються з дискримінацією. Їм заборонено допуск до освіти, медичних послуг, заборонено використовувати рідну мову, підтримувати традиції та культуру. Немислимо, що кримські татари вже вдруге за 75 років насильно пригнічуються і переслідуються. Історія може повторитися", - зазначив голова комісії Сейму з зовнішніх справ Ріхардс Колс.

Зазначимо, День пам'яті жертв депортації кримських татар 1944 року відзначається 18 травня. За офіційними даними радянської влади, тоді було депортовано понад 183 тис. кримських татар, за татарським джерелами - понад 228 тис., з яких протягом першого півтора року померли близько 110 тис. осіб.

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