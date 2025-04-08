Депортация из США в 2025: за какие нарушения могут выдворить украинцев

Самые частые причины депортации

В зависимости от вида нарушения при депортации могут выдать запрет на въезд в США на срок от 5 до 20 лет или даже пожизненно. В большинстве случаев к депортации приводят следующие причины:

просроченная виза: даже на несколько дней представляют риск;

нарушение закона: штраф, драка, вождение в нетрезвом состоянии могут стать причиной для выдворения из страны;

подача фальшивых документов. Особенно при подаче на грин-карту или убежище. В том числе нередко выселяют из страны за фиктивные браки;

нарушение условий трудоустройства. Например, студент работает больше разрешенного, или вообще работает незаконно;

подозрение в террористической деятельности;

судимость за серьезные преступления;

незаконный въезд в США.

Кто в группе риска:

люди без документов или с просроченными визами;

те, кто ждет решения суда или миграционного интервью;

лица, имеющие уголовные дела, даже по старым обвинениям;

беженцы, которым отказали в убежище.

Как понять, что вас могут депортировать

Признаки, что вас "взяли на карандаш":

повестка в иммиграционный суд (Notice to Appear);

проверка документов во время путешествий (даже внутри США);

отказ в продлении статуса или визы;

звонки/визиты от ICE (Миграционная и таможенная служба).

Что делать, если грозит депортация

Украинцам, которым грозит депортация, важно сохранять спокойствие, поскольку в панике можно наделать ошибок. Нужно обратиться к миграционному адвокату. Бесплатную консультацию можно получить через организации вроде AILA, RAICES или Catholic Charities.

Также следует собрать все документы: контракт на работу, доказательства проживания, платежки, свидетельства о детях, налоговые декларации. Все это может помочь при рассмотрении вашего дела.

Не подписывайте ничего без юриста. В США часто предлагают "добровольную депортацию", соглашаясь на нее, человек фактически сам покидает страну.

Можно ли избежать депортации

В определенных случаях процесс выселения из страны можно остановить. Самые распространенные варианты:

подать заявку на политическое убежище;

отменить депортацию (Cancellation of Removal) - для тех, кто живет в США 10+ лет, имеет детей-граждан, и докажет "чрезвычайные обстоятельства";

подать заявку на временную защиту (TPS) - для граждан стран, в которых идет война или они находятся в стихийном бедствии;

Motion to Reopen - если есть новые доказательства или ошибки в деле.

Советы украинцам в США

Чтобы не попасть в поле зрения миграционной службы, украинцам в США стоит:

регулярно обновлять свой статус;

обращаться к адвокату при любых изменениях;

не игнорировать никаких писем от USCIS или суда;

сохранить копии всех документов;

быть осторожным в соцсетях - Миграционная служба мониторит публикации.

Также украинцам стоит хорошо знать свои права и отстаивать их в случае нарушений.

Украинцам стоит заранее ознакомиться с условиями депортации из США (фото: Getty Images)