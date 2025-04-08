Депортация из США в 2025: за какие нарушения могут выдворить украинцев

На прошлой неделе несколько украинцев, которые легально находятся в США, получили сообщение о необходимости покинуть страну в течение 7 дней. Однако0 Министерство внутренней безопасности сразу заявило об ошибочной рассылке таких писем.
РБК-Украина со ссылкой на Modern Law рассказывает о том, за какие нарушения могут депортировать украинцев из США и что делать, чтобы этого избежать.
В зависимости от вида нарушения при депортации могут выдать запрет на въезд в США на срок от 5 до 20 лет или даже пожизненно. В большинстве случаев к депортации приводят следующие причины:
Кто в группе риска:
Признаки, что вас "взяли на карандаш":
Украинцам, которым грозит депортация, важно сохранять спокойствие, поскольку в панике можно наделать ошибок. Нужно обратиться к миграционному адвокату. Бесплатную консультацию можно получить через организации вроде AILA, RAICES или Catholic Charities.
Также следует собрать все документы: контракт на работу, доказательства проживания, платежки, свидетельства о детях, налоговые декларации. Все это может помочь при рассмотрении вашего дела.
Не подписывайте ничего без юриста. В США часто предлагают "добровольную депортацию", соглашаясь на нее, человек фактически сам покидает страну.
В определенных случаях процесс выселения из страны можно остановить. Самые распространенные варианты:
Чтобы не попасть в поле зрения миграционной службы, украинцам в США стоит:
Также украинцам стоит хорошо знать свои права и отстаивать их в случае нарушений.
Ранее мы рассказывали о том, за какие нарушения могут депортировать из Польши и как обжаловать это решение.
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