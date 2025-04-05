У Трампа по ошибке разослали украинцам приказ покинуть США
Несколько украинцев, легально находящихся в США по гуманитарной программе, на этой неделе получили электронное письмо. В нем говорилось, что их статус аннулирован и у них есть семь дней, чтобы покинуть страну, иначе их найдет федеральное правительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если вы немедленно не покинете территорию Соединенных Штатов, в отношении вас могут быть приняты меры правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению из страны. Повторно сообщаем: (Министерство внутренней безопасности (DHS) - ред.) аннулирует ваш гуманитарный статус. Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах", - говорилось в письме, отправленном в четверг.
На следующий день в пятницу, пресс-секретарь DHS заявил, что электронное письмо было отправлено по ошибке и что гуманитарная программа для украинцев, созданная после вторжения РФ в 2022 году, не была отменена.
Кроме того, в тот же день DHS разослало дополнительное уведомление, в котором сообщалось, что приказ был ошибочным, и "условия вашего гуманитарного статуса, выданного ранее, на данный момент остаются без изменений" Пока неясно, сколько украинцев получили ошибочное письмо.
Депортация украинцев из США
Напомним, в прошлом месяце агентство Reuters писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного легального статуса около 240 тысяч украинцев, бежавших от войны с Россией. Такой шаг якобы может быть принят Штатами уже в апреле. Это в свою очередь, потенциально может привести к депортации украинских граждан.
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