Депортация из Германии. За какие нарушения украинцев могут выгнать из страны
Германия во время войны приютила почти 1,1 миллиона украинцев. Беженцы обязаны соблюдать местные правила и законы, иначе наказанием за их нарушение может стать депортация из страны.
РБК-Украина рассказывает о том, за что могут украинцев выгнать из Германии.
- За какие нарушения могут депортировать из Германии
- Как происходит депортация
- Как избежать депортации
За какие нарушения могут депортировать из Германии
Для легального пребывания в Германии украинцам, которые ищут убежища, нужен вид на жительство. Если человеку отказали в его предоставлении, то он обязан покинуть страну в определенный период, он может длиться до 6 месяцев. Беженцы могут обжаловать отказ в предоставлении убежища и подать апелляцию. До конца рассмотрения дела украинец имеет право находиться в стране.
К основным причинам депортации входят:
- нарушение правил пересечения границы, правил таможенного контроля или порядка пребывания в Шенгенской зоне;
- подделка документов;
- внесение лица в список AZR (национальный реестр нежелательных к въезду лиц);
- судимость за преступления в ЕС, что наказывается лишением свободы на срок от 1 года;
- если иностранец представляет угрозу и опасность общественному порядку или внутренней безопасности ЕС;
- если иностранец причастен к незаконной иммиграции других людей в Германию.
Человека, который получил предписание о депортации, вносят в реестр AZR и Шенгенской информационной системы. Важно учесть, депортации из Германии означает автоматический запрет на въезд во все страны Шенгенского соглашения.
Как происходит депортация
В Германии за депортацию отвечает Ausländerbehörde (Ведомство по делам иностранцев, подчиненное правительствам федеральных земель) и Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF (Федеральная служба по вопросам миграции и беженцев).
Если человек не выезжает из Германии добровольно, то эти ведомства могут обращаться к федеральной полиции охраны границ. Государственные власти также могут выдать депортационный арест на срок до 18 месяцев.
Во время выдворения человека из страны, у него берут отпечатки пальцев, в определенных случаях даже могут поместить в спецприемник, если есть соответствующее решение судьи.
Важно, что человек, который подлежит депортации должен вернуться в страну своего происхождения, а не просто выехать в другие страны. Также в ряде случаев депортацию могут отложить. А именно, если:
- в человека есть серьезные проблемы со здоровьем, которые подтверждены справками;
- если в родной стране мигранта идет война или развязаны вооруженные конфликты;
- нет документов для удостоверения личности;
- если страна происхождения мигранта отказывается его принять.
Если иностранец не согласен с решением о депортации, то может обратиться к адвокату и добиться отмены постановления.
Как избежать депортации
Украинцам, которые уже получили временную защиту в Германии, или находятся легально там на основе других документов, стоит придерживаться определенных правил. А именно:
- следить за сроком действия документов;
- соблюдать миграционные законы;
- выполнять нормы программы, по которой прибыли в страну (в случае с беженцами);
- обращаться за юридической помощью, если возникают проблемы.
Читайте также о том, за какие нарушения могут депортировать из Польши и могут ли украинцы обжаловать это решение.
Ранее мы писали о том, что новое правительство Австрии хочет немедленно приостановить программу воссоединения семей искателей убежища, поскольку это увеличивает нагрузку на страну.
При подготовке материала использовали: Visitworld.today и Адвокатское бюро Нодь Берлин.
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