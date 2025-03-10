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Депортация из Германии. За какие нарушения украинцев могут выгнать из страны

Германия, Понедельник 10 марта 2025 18:58
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Депортация из Германии. За какие нарушения украинцев могут выгнать из страны В каких случаях украинцев могут депортировать из Германии (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Германия во время войны приютила почти 1,1 миллиона украинцев. Беженцы обязаны соблюдать местные правила и законы, иначе наказанием за их нарушение может стать депортация из страны.

РБК-Украина рассказывает о том, за что могут украинцев выгнать из Германии.

За какие нарушения могут депортировать из Германии

Для легального пребывания в Германии украинцам, которые ищут убежища, нужен вид на жительство. Если человеку отказали в его предоставлении, то он обязан покинуть страну в определенный период, он может длиться до 6 месяцев. Беженцы могут обжаловать отказ в предоставлении убежища и подать апелляцию. До конца рассмотрения дела украинец имеет право находиться в стране.

К основным причинам депортации входят:

  • нарушение правил пересечения границы, правил таможенного контроля или порядка пребывания в Шенгенской зоне;
  • подделка документов;
  • внесение лица в список AZR (национальный реестр нежелательных к въезду лиц);
  • судимость за преступления в ЕС, что наказывается лишением свободы на срок от 1 года;
  • если иностранец представляет угрозу и опасность общественному порядку или внутренней безопасности ЕС;
  • если иностранец причастен к незаконной иммиграции других людей в Германию.

Человека, который получил предписание о депортации, вносят в реестр AZR и Шенгенской информационной системы. Важно учесть, депортации из Германии означает автоматический запрет на въезд во все страны Шенгенского соглашения.

Как происходит депортация

В Германии за депортацию отвечает Ausländerbehörde (Ведомство по делам иностранцев, подчиненное правительствам федеральных земель) и Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF (Федеральная служба по вопросам миграции и беженцев).

Если человек не выезжает из Германии добровольно, то эти ведомства могут обращаться к федеральной полиции охраны границ. Государственные власти также могут выдать депортационный арест на срок до 18 месяцев.

Во время выдворения человека из страны, у него берут отпечатки пальцев, в определенных случаях даже могут поместить в спецприемник, если есть соответствующее решение судьи.

Важно, что человек, который подлежит депортации должен вернуться в страну своего происхождения, а не просто выехать в другие страны. Также в ряде случаев депортацию могут отложить. А именно, если:

  • в человека есть серьезные проблемы со здоровьем, которые подтверждены справками;
  • если в родной стране мигранта идет война или развязаны вооруженные конфликты;
  • нет документов для удостоверения личности;
  • если страна происхождения мигранта отказывается его принять.

Если иностранец не согласен с решением о депортации, то может обратиться к адвокату и добиться отмены постановления.

Как избежать депортации

Украинцам, которые уже получили временную защиту в Германии, или находятся легально там на основе других документов, стоит придерживаться определенных правил. А именно:

  • следить за сроком действия документов;
  • соблюдать миграционные законы;
  • выполнять нормы программы, по которой прибыли в страну (в случае с беженцами);
  • обращаться за юридической помощью, если возникают проблемы.

Читайте также о том, за какие нарушения могут депортировать из Польши и могут ли украинцы обжаловать это решение.

Ранее мы писали о том, что новое правительство Австрии хочет немедленно приостановить программу воссоединения семей искателей убежища, поскольку это увеличивает нагрузку на страну.

При подготовке материала использовали: Visitworld.today и Адвокатское бюро Нодь Берлин.

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