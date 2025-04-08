Депортація з США у 2025: за які порушення можуть витурити українців

Минулого тижня кілька українців, які легально перебувають у США, отримали повідомлення про необхідність покинути країну протягом 7 днів. Втім, Міністерство внутрішньої безпеки одразу заявило про помилкову розсилку таких листів.
РБК-Україна із посиланням на Modern Law розповідає про те, за які порушення можуть депортувати українців із США і що робити, аби цього уникнути.
Залежно від виду порушення при депортації можуть видати заборону на в’їзд у США на термін від 5 до 20 років або навіть довічно. У більшості випадків до депортації призводять наступні причини:
Хто в групі ризику:
Ознаки, що вас "взяли на олівець":
Українцям, яким загрожує депортація, важливо зберігати спокій, оскільки у паніці можна наробити помилок. Потрібно звернутись до міграційного адвоката. Безкоштовну консультацію можна отримати через організації на зразок AILA, RAICES або Catholic Charities.
Також слід зібрати всі документи: контракт на роботу, докази проживання, платіжки, свідоцтва про дітей, податкові декларації. Все це може допомогти при розгляді вашої справи.
Не підписуйте нічого без юриста. У США часто пропонують "добровільну депортацію", погоджуючись на неї, людина фактично сама покидає країну.
У певних випадках процес виселення з країни можна зупинити. Найпоширеніші варіанти:
Щоб не потрапити у поле зору міграційної служби, українцям у США варто:
Також українцям варто добре знати свої права та відстоювати їх у разі порушень.
Раніше ми розповідали про те, за які порушення можуть депортувати з Польщі та як оскаржити це рішення.
Читайте також про те, коли і за що можуть депортувати з Німеччини.
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