Деолігархізацію необхідно проводити акуратно, щоб не зруйнувати економіку, - нардеп

Боротьба з олігархами не повинна перетворитися на боротьбу з багатими людьми і нашкодити економіці країни.

"У боротьбі з олігархією і в цьому гаслі деолігархізації головне - дуже чітко провести детермінацію, тобто визначення понять. Щоб ми випадково не почали боротися просто з багатими людьми. Тому що в країні ринкова економіка", - сказав Кучеренко.

За його словами, олігархами не є низка великих українських бізнесменів, які вкладають у розвиток виробництва, в екомодернізацію, створюють і зберігають тисячі робочих місць, особливо під час кризи.

"Якщо ми з розумінням будемо підходити до наших роботодавців українським, і великим, в тому числі роботодавцям, які дійсно плекають свої капітали в Україні, а не в офшорах, які плекають свої виробництва, які виплачують велику заробітну плату, а такі є у нас, слава Богу, і чим далі - тим більше. Які вже починають, нарешті, вкладати в екологію, в модернізацію. То це не олігархи, це тяглова конячка нашої економіки. Особливо на тлі падіння малого та середнього бізнесу", - пояснив Кучеренко.

Депутат закликав не спекулювати на темі деолігархізації, а підійти до процесу виважено, щоб не нашкодити економіці.

"Я - виважену розумну дискусію, яка не підірве остаточно ось ці тендітні локомотиви нашої економіки ... Проблема непроста. Шукаймо виважене рішення в інтересах країни", - підкреслив Кучеренко.

