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Українці не вірять в закон про деолігархізацію, - дослідження

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Київ, Вівторок 21 вересня 2021 17:05
Українці не вірять в закон про деолігархізацію, - дослідження Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Тільки 5,5% українців вважають, що ухвалення президентського законопроекту №5599 про олігархів призведе до зменшення рівня корупції в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані дослідження, оприлюднені соціологічною службою Gradus Research.

У свою чергу 27,6% опитаних впевнені, що закон про олігархів носить декларативний характер і не призведе до обіцяних результатів. 14,7% вважають, що результатом прийняття такого закону стане перерозподіл ресурсів і поява нових олігархів; 9,5% - що влада отримає інструмент впливу на великий бізнес; 5,4% і 4,4% - що закон сприятиме зростанню рівня життя пересічних українців і зростання економіки.

У те, що закон про олігархів дозволить в тій чи іншій мірі зменшити вплив олігархів на політику, вірять лише 27,2%. Не згодні з таким твердженням 40,1%. Не змогли відповісти 32,3%.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаполнения анкети в мобільному додатку gradus.app. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону.

Період проведення поля: 20 вересня 2021, розмір вибірки: 1000 респондентів.

Як повідомлялося, Верховна рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроект №5599, відомий як законопроект про олігархів. Його підтримали 275 депутатів.

Чотири з п'яти парламентських фракцій вважають, що проект закону про олігархів призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і до політичного переслідування опонентів чинною владою.

Згідно з висновком уповноваженого з прав людини Людмили Денисової, проект закону порушує конституцію України. Спікер Ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 "про олігархів" на експертизу до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія).

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Дмитро Разумков
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