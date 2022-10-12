ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания
Государственный ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка .
"Без очередей и похода в отделения банка можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и гривны - зачислением на гривневую карту.
Чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания, нужно:
- - Авторизоваться с помощью любой карты банка
- - Нажать пункт меню "Банковские услуги" - "Получить денежный перевод" - выбрать платежную систему
- - Ввести контрольный номер и данные перевода
- - Выбрать карту, на которую нужно получить перевод.
Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок
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