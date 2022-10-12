ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания

Государственный ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка .

"Без очередей и похода в отделения банка можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и гривны - зачислением на гривневую карту.

Чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания, нужно: