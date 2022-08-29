Деокупація Херсонської області? Що відбувається у регіоні зараз

Йдуть бої за Херсон

29 серпня Збройні сили України розпочали бойові дії для звільнення Херсона від окупантів. Про це повідомив заступник голови Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич.

Зі свого боку в українському військовому командуванні заявили, що на Херсонському напрямку ворог зараз ослаблений, але необхідно набратися терпіння і зрозуміти правила та послідовність дій військових підрозділів.

Як зазначила керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, вся інформація про бойові дії має перебувати "в тиші".

ЗСУ прорвали оборону окупантів

Раніше стало відомо, що бойовики 109 полку так званої "ДНР" відійшли зі своїх позицій під Херсоном. Російські десантники, котрі їх прикривали, також втекли з поля бою.

Прорив ЗСУ під Херсоном підтвердив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, протягом ночі та ранку 29 серпня ворожі війська зазнали серйозних втрат. ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці, Бериславі.

Так само у Силах оборони півдня повідомили, що вогневий контроль ЗСУ дав результати. У Херсонській області було знищено склади з боєприпасами, зосередження військової техніки, ППО ворога, який довго підтягував свої сили та резерви.

Окупантів "відрізають" від Криму

Усі великі мости на Херсонщині зараз непридатні для руху транспорту. Працюють лише пішохідні переходи.

Антонівський автомобільний та залізничний мости, а також міст у Новій Каховці сильно постраждали внаслідок регулярних та точних ударів HIMARS. Тому окупанти фактично втратили можливість постачання озброєнь та особового складу з території Криму.

В Оперативному угрупуванні військ "Каховка" назвали ситуацію з мостами "блискучим шансом для України повертати свої території".

За словами полковника ЗСУ Владислава Селезньова, всі важливі мости на Херсонщині після ударів українських військових вимагають ремонту та їх неможливо використовувати за призначенням.

Однак окупанти все ж таки переправляють деяку техніку і використовують понтонні переправи. Але за поточних умов не зможуть забезпечити потреби всіх своїх підрозділів на захопленій території, чим успішно користуються ЗСУ.

Масова втеча військових командирів РФ

В останні тижні командування окупантів та колабораційні війська тікають із Херсонської області зі своїми сім'ями. Українські військові припустили, що це може бути черговий "жест доброї волі" окупантів.

За інформацією ОУВ "Каховка", командири російських підрозділів поступово переміщуються на правий берег Дніпра у безпечніше місце. Це стосується і "місцевого бомонду" колаборантів.

Як може розвиватися ситуація на Херсонщині

Як повідомив у коментарі РБК-Україна військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, ситуація в Херсонській області складається на користь України. Вона є найкращою з усіх оперативних напрямків. У ЗСУ є перспектива змусити противника відходити навіть за найменших зусиль - тільки за рахунок вогневого впливу.

"Ми повністю розрізали правий берег Дніпра, зруйнувавши мости через річку Інгулець. Тому ми можемо по черзі почати, спочатку Херсонський напрямок піджимати і знищувати. Тоді угруповування російських військ на Криворізькому напрямку опиняється у такому напівоточенні з боку наших військ", - зазначив Жданов.

На думку експерта, прорив на Херсонщині може бути пробним шансом ЗСУ стосовно оборони російських військ. А армія РФ, ймовірно, має проблеми через порушену логістику, відчуває нестачу палива та боєприпасів.

Проте Жданов наголосив, що російська армія збудувала біля Херсона кілька ліній оборони, тому звільнення міста не буде швидкою військовою операцією.

Хроніка подій

Російські війська окупували частину Херсонської області у перші дні війни. Армія агресора вторглася на ці території із Криму.

Херсон – єдиний обласний центр, який опинився під контролем ворожої армії за весь час повномасштабного вторгнення.

При цьому місцеві мешканці неодноразово виходили на проукраїнські мітинги. Без підтримки серед населення окупанти зіткнулися із проблемою організувати "референдум" про приєднання області до РФ.

Наприкінці травня українські військові розпочали контрнаступальні дії на південному напрямку. Наразі вдалося деокупувати близько 50 населених пунктів у регіоні на кордонах із Дніпропетровською та Миколаївською областями.

Протягом літа ЗСУ неодноразово завдавали результативних ударів по складах боєприпасів, командних пунктах та базах ворога в Херсонській області.

Точна робота HIMARS ускладнила логістику окупантів. Постраждали мости через Дніпро – шляхи сполучення з Кримом, звідки росіяни перекидали військову техніку та резерви.

В українському військовому командуванні наприкінці липня заявили, що ситуація на Херсонщині перейшла під вогневий контроль ЗСУ.