Для деокупації Донбасу підготовлено майже 800 поліцейських. Про це під час наради з радником глави Міністерства внутрішніх справ доповіли представники поліції Донецької області, повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що у деокупованих районах планується створити 16 відділів та відділень поліції.

"Одною з головних тем стала протидія інформаційній агресії РФ та стратегія комунікації з громадянами, які тривалий час перебували під психологічним впливом окупантів. Поліцейські надали свої пропозиції щодо розробки державної інформаційної стратегії, в якій у межах своїх повноважень працюватимуть усі державні органи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Тристороння контактна група в ході засідання в Мінську сьогодні, 31 липня, домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

Крім того, 17 липня ТКГ в ході засідання в Мінську домовилася про демонтаж фортифікаційних споруд на території так званої "ЛНР".

Зазначимо, за останніми даними операції Об'єднаних сил, бойовики з початку доби один раз обстріляли українські позиції.