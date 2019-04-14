Денісова виїхала до Москви на суд по моряках

Український омбудсмен Людмила Денісова відправилась до Російської Федерації на суд щодо захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Пізно ввечері вона написала, що виїжджає потягом до Москви.

"Планую бути на судових засіданнях у Лефортовському суді щодо продовження строків тримання під вартою наших 24 військовополонених моряків", - йдеться у повідомленні.

Вона також сподівається зустрітися з директором ФСБ Олександром Бортніковим та з радником президента РФ, головою ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства Михайлом Федотовим.

"Вчергове буду наполягати на тому, щоб мені все ж таки надали дозвіл на відвідання наших хлопців, які вже майже п’ять місяців перебувають у російському полоні", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає від Російської Федерації звільнення українських моряків, які були захоплені Росією у Керченській протоці.

Також Меркель закликала Росію забезпечити вільне проходження українських кораблів Керченською протокою.

Як писало РБК-Україна раніше, щодо 20 українських військовополонених моряків у Росії була проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. При цьому в Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків у РФ порушеннями міжнародного права і порушенням прав людини.