Денісова вимагає провести операцію політв'язню Мемедемінову

Фото: Наріман Мемедеминов (Facebook/"Кримська солідарність")

З відповідним зверненням омбудсмен звернулася до Москалькової

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану здоров‘я українського політв‘язня Нарімана Мемедимінова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Звернення стосується того, що полтв'язня не прооперували 14 березня. За словами омбудсмена, Мемедимінов перебуває у критичному стані.

"За інформацією від адвоката, під час огляду лікарем-дерматовенерологом у кримського татарина було виявлено небезпечне захворювання. 12 лютого 2019 року діагноз було підтверджено та на 14 березня (вчора) було заплановано проведення хірургічної операції. Але станом на 15 березня (сьогодні) призначену операцію ще не зробили", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що попросила Москалькову негайно вжити заходів для проведення громадянину України хірургічної операції.

Раніше РБК-Україна писало, що обвинуваченому у"пропаганді тероризму" кримськотатарському активісту, блогеру Наріману Мемедеминову не провели операцію, заплановану на 14 березня.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедеминова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедеминова.