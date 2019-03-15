ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денісова вимагає провести операцію політв'язню Мемедемінову

Новини » Суспільство    15.03.2019 - 17:33
Денісова вимагає провести операцію політв'язню Мемедемінову
Фото: Наріман Мемедеминов (Facebook/"Кримська солідарність")

З відповідним зверненням омбудсмен звернулася до Москалькової

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану здоров‘я українського політв‘язня Нарімана Мемедимінова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової. 

Звернення стосується того, що полтв'язня не прооперували 14 березня. За словами омбудсмена, Мемедимінов перебуває у критичному стані.

"За інформацією від адвоката, під час огляду лікарем-дерматовенерологом у кримського татарина було виявлено небезпечне захворювання. 12 лютого 2019 року діагноз було підтверджено та на 14 березня (вчора) було заплановано проведення хірургічної операції. Але станом на 15 березня (сьогодні) призначену операцію ще не зробили", - повідомила Денісова. 

Вона зазначила, що попросила Москалькову негайно вжити заходів для проведення громадянину України хірургічної операції.

Раніше РБК-Україна писало, що обвинуваченому у"пропаганді тероризму" кримськотатарському активісту, блогеру Наріману Мемедеминову не провели операцію, заплановану на 14 березня.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедеминова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедеминова.

Посольство США закликав РФ звільнити всіх українських політв'язнів Денісова ще не отримала відповідь Москалькової з приводу операції у Гриба
Новини України Денисоваполитзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся