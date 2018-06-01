Денісова попросила радника Путіна посприяти її візиту до Сенцова

У відповідь Федотов запевнив, шо він написав потрібні запити

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова знову звернулась до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням організувати її візит до українського політв’язня Олега Сенцова. Про це вона сказала під час телефонної розмови з Федотовим, повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Є інформація, що стан здоров'я Олега Сенцова значно погіршився, але на жаль ми поки що не мали змоги це перевірити", - повідомила Денисова і звернулась до Федотова з проханням максимально посприяти в організації її візитів до ув’язнених українців.

У відповідь Федотов запевнив, шо він написав потрібні запити до свого керівництва для здійснення візита українського омбудсмена.

Нагадаємо, 29 травня Денісова також звернулась до Федотова з проханням посприяти її візиту до Сенцова.

Засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.