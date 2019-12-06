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Денісова повідомила про психологічний тиск на політв'язня Якименка

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 18:08
Денісова повідомила про психологічний тиск на політв'язня Якименка
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Вона просить Москалькову вжити відповідних заходів

Уповноважена з прав людини Верховної ради Людмила Денісова повідомила про психологічний тиск на політв'язня Володимира Якименка, якого утримують в колонії в Саратовській області (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Омбудсмен зазначила, що психологічний тиск - це реакція на її звернення до російської колеги Тетяни Москалькової.

"5 грудня 2019 року до Володимира приїздив прокурор Саратовської області з метою перевірки дотримання прав засудженого. Однак, замість всебічного вивчення обставин порушення прав нашого співгромадянина, прокурор змусив його підписати документ, в якому вказується, що раніше викладені ним факти порушення прав не відповідають дійсності. Крім того, співробітник правоохоронних органів погрожував Володимиру Якименко новим обвинуваченням у вчиненні злочину через його звернення до мене", - зазначила Денісова.

Омбудсмен закликала Москалькову невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України, а саме сприяти у забезпеченні належних умов утримання і безпеки засудженого громадянина України.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова розповіла про численні порушення прав українського політв'язня Володимира Якименка, якого утримують в колонії в Саратовській області.

РБК-Україна писало, що стан здоров'я кримського татарина Джеміля Гафарова, якого незаконно утримують в СІЗО на території окупованого Криму, критично погіршився.

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