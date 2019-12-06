Денісова звернулася до омбудсмена РФ через погіршення стану Гафарова

Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Денісова вимагає провести повне медичне обстеження Гафарова

Стан здоров'я кримського татарина Джеміля Гафарова, якого незаконно утримують в СІЗО на території окупованого Криму, критично погіршився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової у Facebook.

За словами омбудсмена, стан фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Гафарова критично погіршився. Політв'язень повідомив про загострення хвороби нирок, проблему з кишківником, серцем та вухом. Співробітники СІЗО відмовляються надавати Гафарову необхідну медичну допомогу.

"Крім того, українського політв'язня протягом трьох тижнів турбує постійний кашель. Гафаров звертався до медичної частини пенітенціарного закладу, де його утримують, однак належної допомоги громадянину України не надали", - написала вона.

Денісова зазначила, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження Гафарова та надати йому відповідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше про погіршення стану здоров'я українського політв'язня Гафарова повідомляв його адвокат Рифат Яхін. Адвокат заявляв, що керівництво СІЗО, де утримується Гафаров, а також прокуратура та Громадська наглядова комісія не реагують на заяви про погіршення здоров'я.

Як писало РБК-Україна, 11 листопада, окупаційний "суд" у Криму продовжив арешт Гафарова і ще сімох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" на три місяці. Вісім фігурантів залишаться в слідчому ізоляторі до 15 лютого 2020 року.