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Денисова сообщила о психологическом давлении на политзаключенного Якименко

Новости » Общество     06.12.2019 - 18:08
Денисова сообщила о психологическом давлении на политзаключенного Якименко
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Она просит Москалькову принять соответствующие меры

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова сообщила о психологическом давлении на политзаключенного Владимира Якименко, которого удерживают в колонии в Саратовской области (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Омбудсмен отметила, что психологическое давление - это реакция на ее обращение к российской коллеге Татьяне Москальковой.

"5 декабря 2019 года к Владимиру приезжал прокурор Саратовской области с целью проверки соблюдения прав осужденного. Однако, вместо всестороннего изучения обстоятельств нарушения прав нашего согражданина, прокурор заставил его подписать документ, в котором указывается, что ранее изложенные им факты нарушения прав не соответствуют действительности. Кроме того, сотрудник правоохранительных органов угрожал Владимиру Якименко новым обвинением в совершении преступления из-за его обращения ко мне", - отметила Денисова.

Омбудсмен призвала Москалькову безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины, а именно содействовать в обеспечении надлежащих условий содержания и безопасности осужденного гражданина Украины.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о многочисленных нарушениях прав украинского политзаключенного Владимира Якименко, которого удерживают в колонии в Саратовской области.

РБК-Украина писало, что состояние здоровья крымского татарина Джемиля Гафарова, которого незаконно удерживают в СИЗО на территории оккупированного Крыма, критически ухудшилось.

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