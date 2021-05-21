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Денісова розповіла, скільки українців хочуть обміняти з ОРДЛО

Автор: Ігор Литвиненко

У списку України на обмін полонених з ОРДЛО перебувають 285 українців, які утримуються на окупованій території Донбасу. Для повернення українців можуть застосувати принцип "всіх на всіх".

Про це в ефірі " Громадське. Радіо" повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, бойовики у своєму списку вказали 90 осіб. З них українська сторона підтвердила 15.

"У нашому ж списку, який стосується повернення наших громадян з місць несвободи в ОРДЛО, 285 осіб, серед них 44 військових. Майже всі вони підтверджені. Можна рухатися за принципом, узгодженим в Мінську, маю на увазі обмін "всіх на всіх", це означає всіх встановлених на всіх встановлених", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще в квітні повідомляв, що обмін полоненими не відбувається через те, що Росія і окупаційна влада не передали списки ОБСЄ. На початку травня представники ОРДЛО передали Україні свої списки на обмін.

Раніше так званий "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова повідомляла, що Україна в квітні передала список на обмін полоненими, в якому вказані 85 осіб. За її словами, списки почали погоджувати.

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Новини України обмін полоненимиДенисоваОРДЛО