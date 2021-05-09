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Обмін полоненими: окупанти передали Україні свої списки

Новость на русском → Київ, Неділя 09 травня 2021 17:44
Обмін полоненими: окупанти передали Україні свої списки Фото: Україна готує новий обмін полоненими на Донбасі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Представники окупаційної влади на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими. На сьогодні списки уточнюються.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила учасник української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова.

За її словами, як мінімум ще взимку українська сторона передала свої списки на обмін полоненими.

"Весь цей час Україна наполягала, що б нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавалися, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють. Це, нарешті, сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться", - заявила Іванова.

За її словами, на сьогодні складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.

Нагадаємо, раніше так званий "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова заявила, що Україна в квітні передала список на обмін полоненими, в якому вказані 85 осіб. За її словами, списки почали погоджувати.

Ще в середині квітня президент України Володимир Зеленський заявляв, що обмін полоненими не відбувається через те, що Росія і окупаційна влада не передали списки ОБСЄ.

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