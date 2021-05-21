Денисова рассказала, сколько украинцев хотят обменять из ОРДЛО

В списке Украины на обмен пленных с ОРДЛО находятся 285 украинцев, которые содержатся на оккупированной территории Донбасса. Для возвращения украинцев могут применить принцип "всех на всех".

По ее словам, боевики в своем списке указали 90 человек. Из них украинская сторона подтвердила 15.

"В нашем же списке, который касается возвращения наших граждан с мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", это означает всех установленных на всех установленных", - сообщила Денисова.