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Денисова рассказала, сколько украинцев хотят обменять из ОРДЛО

Автор: Игорь Литвиненко

В списке Украины на обмен пленных с ОРДЛО находятся 285 украинцев, которые содержатся на оккупированной территории Донбасса. Для возвращения украинцев могут применить принцип "всех на всех".

Об этом в эфире "Громадське. Радио" сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, боевики в своем списке указали 90 человек. Из них украинская сторона подтвердила 15.

"В нашем же списке, который касается возвращения наших граждан с мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", это означает всех установленных на всех установленных", - сообщила Денисова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле сообщал, что обмен пленными не происходит из-за того, что Россия и оккупационные власти не передали списки ОБСЕ. В начале мая представители ОРДЛО передали Украине свои списки на обмен.

Ранее так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщала, что Украина в апреле передала список на обмен пленными, в котором указаны 85 человек. По ее словам, списки начали согласовывать.

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Новости Украины обмен пленнымиДенисоваОРДЛО