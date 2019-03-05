Денісова просить зробити термінову операцію Грибу

Омубдсмен заявляє про погіршення стану здоров'я політв'язня

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала уполномоченного по правам РФ Татьяну Москалькову способствовать тому, чтобы украинскому политзаключенному Павлу Грибу сделали срочную операцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Омбудсмен сообщила, что украинский врач констатировал ухудшение состояния здоровья Гриба во время судебного заседания 4 марта.

"Обратилась к Москалькової с просьбой, чтобы Павлу Грибу сделали срочную хирургическую операцию. Ведь присутствовавший на судебном заседании (4 марта 2019 года) украинский врач констатировал ухудшение состояния здоровья парня и отметил, что предоставленные условия содержания несут угрозу для жизни", - говорится в сообщении.

Кроме того, Денисова сообщила Москальковой, что политзаключенному Владимиру Дудке нужна медицинская помощь и надлежащие условия содержания. Российский омбудсмен пообещала повторно проверить условия и состояние его здоровья.

Напомним, Денисова во время выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб "находится в крайне тяжелом состоянии".

Ранее Денисова обращалась к Москальковой по вопросу синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и украинскому политзаключенному Павлу Грибу.