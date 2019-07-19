Денісова просить відпустити українських моряків під її особисте зобов’язання

Український омбудсмен Людмила Денісова просить відпустити утримуваних у Росії українських моряків під її особисте зобов’язання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.

Денісова повідомила, що відповідне прохання вже передано Міністерству закордонних справ Російської Федерації.

"Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО", - написала вона.

Нагадаємо, 17 липня російський суд продовжив запобіжний захід 24 українським морякам. Згідно з рішенням суду РФ, українські моряки будуть і далі залишатися під вартою.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, коментуючи рішення суду РФ, заявив, що продовження арешту українських військовополонених моряків є спробою Кремля чинити тиск на українського президента Володимира Зеленського перед парламентськими виборами.

Відзначимо, за словами представника України в робочій підгрупі з політичних питань контактної групи Романа Безсмертного, звільнення українських моряків, яких РФ незаконно затримала минулого року в Керченській протоці, знаходиться за межами процесу в Мінську.