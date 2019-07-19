Маас на зустрічі з Лавровим закликав Росію звільнити українських моряків

Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

РФ не підтримує пропозицію Зеленського про підключення до нормандскому формату США і Британії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію звільнити 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці. Про це він заявив під час зустрічі з російським головою МЗС Сергієм Лавровим у Кенігсвінтері під Бонном 18 липня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Голова МЗС ФРН підкреслив, що в конфлікті навколо України "настала мить для конструктивного внеску всіх сторін", і "на думку Німеччини, сюди належить і звільнення українських моряків".

Зі слів Мааса, в українському конфлікті зараз є "позитивні сигнали", він висловив сподівання, що безстрокове перемир'я на Донбасі, яке набуде чинності 21 липня, "буде дотримуватися, виявиться міцним, і ми досягнемо прогресу в справі виконання мінських угод".

Міністр додав, що в минулому домовленості про припинення вогню на сході України дуже часто виявлялися безрезультатними.

Лавров, своєю чергою, висловив думку, що нове керівництво України на чолі з президентом Володимиром Зеленським прагнутиме до виконання мінських угод, але не підтримав пропозицію Зеленського про підключення до нормандського формату США і Великої Британії.

"Ми виходимо з того, що формат узгоджено. Формат має шанс у нових умовах просунутися вперед, і важливо не розпорошувати увагу", - сказав голова МЗС РФ.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що продовження арешту українських військовополонених моряків є спробою Кремля чинити тиск на українського президента Володимира Зеленського перед парламентськими виборами.