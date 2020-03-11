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Прокуратура відкрила провадження через обшуки в Криму

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 12:26
Прокуратура відкрила провадження через обшуки в Криму
Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Прократура розслідує порушення недоторканості житла

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у Криму, проведених російськими силовиками у помешканнях кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прокуратура Автономної республіки Крим.

Так, прокуратура та поліція за фактом вчинення незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар у Бахчисараї відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 КК України. Правоохоронці розслідують порушення недоторканності житла російськими силовиками.

"Незаконні обшуки на тимчасово окупованій території мають широкомасштабний та систематичний характер і не мають нічого спільного з правоохоронною діяльністю, оскільки, спрямовані виключно на залякування населення та переслідування осіб" – наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські силовики прийшли з незаконними обшуками до помешкань кримських татар в окупованому Бахчисараї. Російські силовики проводили обшуки у помешканнях активістів організації "Кримська солідарність".

Також РБК-Україна писало, що російські силовики затримали чотирьох кримських татар, а саме журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, журналіста ініціативи "Кримська солідарність" Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова та Рустема Сейтмеметова. Всім затриманим інкримінують "організацію діяльності терористичної організації та участь в такій організації".

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