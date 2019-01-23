Денісова закликала ЄС посилити тиск на РФ через ситуацію з українськими моряками

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен звернулася до глав МЗС країн ЄС

Український омбудсмен Людмила Денісова написала заяву до глав дипломатичних представництв держав-членів Європейського Союзу, у якій закликала посилити тиск на російську владу з метою дотримання нею норм міжнародного гуманітарного права у ситуації із захопленими українськими моряками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена.

Денісова наполягає не лише на збереженні, а й на подальшому посиленні відповідних санкцій.

"Зокрема, я вимагаю від РФ направити поранених військовополонених до третьої (нейтральної) країни, для надання їм кваліфікованої медичної допомоги. Це відповідало б положенням Женевської конвенції 1949 року", - зазначила омбудсмен.

Крім того, вона наполягає на звільненні українських військовополонених моряків без будь-яких умов з боку РФ, зважаючи на основоположні принципи, які закладено у Женевській конвенції.

Омбудсмен також наголошує, що ні вона, ні адвокати, досі не отримали жодної підтвердженої медичними довідками офіційної інформації про те, які саме поранення було отримано, як здійснювалося лікування і як почуваються українці.

Нагадаємо, родичі українських військовополонених моряків під час зустрічі у Страсбурзі з Головою делегації ЄС в Раді Європи Мегленою Куневою попросили країни ЄС допомогти у наданні кваліфікованої медичної допомоги морякам, яких тримають у СІЗО в РФ.

РБК-Україна писало, що у комітеті ПАРЄ з питань політичних відносин і демократії схвалили доповідь стосовно конфлікту в Азовському морі.